Врач перечислил причины частой отрыжки

Чрезмерная отрыжка может быть симптомом кислотного рефлюкса или нарушения моторики ЖКТ. Также к ней приводят вредные пищевые привычки, например, разговоры во время еды. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Шеслер.

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«Возможная причина чрезмерной отрыжки — кислотный рефлюкс или гастроэзофагеальная болезнь (ГЭРБ), при которой происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Также возможна изжога, — если она возникает эпизодически, то применяются безрецептурные препараты. При ГЭРБ требуется полноценная терапия, но при сокращении симптомов уменьшится и количество эпизодов отрыжки. Также важно не лежать сразу после еды. Походите или прогуляйтесь», — объяснила врач.

Кроме того, воздух может попасть в верхние отделы ЖКТ, если человек быстро ест или пьет, говорит во время еды, жует жевательную резинку, курит и пьет газированные напитки. У некоторых людей к отрыжке приводит нервная привычка заглатывать воздух. Если изменение образа жизни не помогло, важно обратиться к врачу.