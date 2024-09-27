Диетолог предупредил, кому нельзя становиться вегетарианцем

Людям с железно-дефицитной анемией нельзя становится вегетарианцами, рассказала «Радио 1» врач, диетолог, психолог Лидия Ионова. По ее словам, также от мяса не следует отказываться людям с белковой недостаточностью.

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«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железно-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — объяснила медик.

Диетолог отметила, что также аккуратнее нужно быть женщинам до климактерического периода, поскольку у них могут возникнуть риски железо-дефицитной анемии. Однако мужчинам с риском сердечно-сосудистых заболеваний отказ от мяса может быть полезен. Чтобы оставаться здоровым без мяса в рационе, нужно заменять его растительными белками и правильным сочетанием злаковых культур и бобовых.

«Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят», — добавила Ионова.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что рис лучше не сочетать с мясом, так как в этой крупе высокое содержание крахмала. По ее словам, из-за такого сочетания продуктов может появиться вторичная белковая недостаточность.