Эксперт заявил, что массового локдауна в РФ не будет

Повсеместного введения ограничительных мер и масочного режима в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в России не требуется, ситуация отличается от периода пандемии. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Ранее в некоторых регионах были введены ограничительные меры, в том числе закрытие школ на карантин из-за роста заболеваемости.

"Локдауна абсолютно четко не будет, потому что не та ситуация - это не 2020 год, когда мы все [были] с нулевым иммунитетом", - сказал Горелов на пресс-конференции "Профилактика сезонных заболеваний в осенний период".

Он отметил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в 40 регионах страны характеризуется достаточно высоким уровнем заболеваемости, что требует введения подобных ограничений.

По его словам, интенсивность распространения респираторных инфекций в России превышает среднемноголетние значения. На прошлой неделе было зарегистрировано более 880 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями. Среди них преобладают риновирусная инфекция, аденовирусная инфекция и респираторно-синцитиальный вирус человека.

Он также добавил, что рост числа случаев коронавирусной инфекции настораживает, однако регистрируемое количество - 30-35 тыс. - несопоставимо с началом подъема заболеваемости, связанной с вариантом "омикрон", когда ежедневно отмечалось 200 тыс. случаев.