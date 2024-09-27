Хирурги спасли женщину с редким заболеванием

Врачи впервые прооперировали пациентку с синдромом Мириззи и множественным холедохолитиазом.

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Синдром Мириззи – редкое тяжелое осложнение желчнокаменной болезни. Оно сложно диагностируется и в течение продолжительного времени может протекать бессимптомно. В итоге заболевание приводит к механической желтухе: вещества желчи попадают в кровь, отравляя организм, что уже является угрозой для жизни.

По данным облздрава, хирурги провели уникальную операцию за 2,5 часа. Пациентке удалили желчный пузырь, извлекли конкременты из магистральных желчных протоков, восстановили нормальный желчеотток и осуществили первичный шов гепатохоледоха.

Опыт врачей в желчной хирургии и лечении ЖКБ позволил провести хирургическое вмешательство одномоментно и избежать длительного наружного дренирования желчных протоков в послеоперационном периоде.