Когда заболеваемость гриппом и ОРВИ пойдет на спад

Спад заболеваемости респираторными инфекциями обычно происходит после зимних каникул. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в МИЦ «Известия» на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

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Эксперт также добавил, что спад заболеваемости происходит в основном после каникул студенческих. Определяющими эпидсезон являются середина ноября и декабрь. А после 15 мая грипп вообще становится единичным.

Горелов также напомнил, что в России проводится ежегодная вакцинация от гриппа. Прививки против гриппа и COVID-19 можно делать в один день, сказал специалист. Однако, он предупредил, что если человек привился от гриппа и прошел, например, один день, то на следующий день делать вакцину против COVID-19 уже нельзя. В этом случае, пояснил эксперт, должно пройти минимум 30 дней.