Кардиолог предупредил об основных признаках проблем с сердцем

Более полувека заболевания сердечно-сосудистой системы прочно занимают первые места в структуре заболеваемости и летальности как в развитых, так и в развивающихся странах. Важно понимать, что длительное время болезни могут протекать бессимптомно, поэтому важно обращать внимание даже на малейшие проблемы со здоровьем и своевременно обращаться к врачу. Об основных признаках проблем с сердцем «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов.

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«К основным заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность. Данный список достаточно длинный, но «пантеон» неизменно занимают одни те же нозологии. В период пандемии резко увеличилось количество миокардитов — воспалительное заболевание сердечной мышцы, обусловленное, как правило, инфекционными агентами, в том числе коронавирусной инфекцией», — рассказал кардиолог.

Также он отметил, что эпидемиологические исследования, проведенные в России, демонстрируют прирост летальности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 12% за 2020 год -— 641 случай на 100 тыс. населения. Россия относится к странам с очень высоким риском развития ССЗ. Около 54-57% населения умирает от заболеваний ССС, поэтому, как подчеркнул врач, своевременное обследование играет очень важную роль в выявлении и предотвращении серьезных сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда, инсульта).

«К основным симптомам заболеваний ССС относятся: давящие, жгучие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, возникающее при физической нагрузке; ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отеки стоп и голеней», — рассказал Гасанов.

Говоря о факторах риска, он отметил, что существуют немодифицируемые факторы (на которые нельзя повлиять) и модифицируемые (на них можно и нужно активно влиять).

К немодифицируемым факторам относят: наследственность; возраст; мужской пол; ранняя менопауза. К модифицируемым: курение; малоподвижный образ жизни; избыточное потребление поваренной соли (более 5 г в сутки); абдоминальное ожирение; повышение уровня глюкозы крови, холестерина, а также мочевой кислоты; нездоровое питание, злоупотребление алкогольными напитками.

По его словам, курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, которое значительно увеличивает вероятность развития ССЗ. Врач напомнил, что вышеперечисленные факторы риска являются универсальными, то есть они могут приводить к развитию практически любого заболевания ССС.

«Теперь становится понятным, почему первичная профилактика заболеваний ССС основывается на коррекции модифицируемых факторов риска: отказ от курения, здоровое питание (уменьшение потребления сахара, соли, полуфабрикатов, жирных и жареных блюд, животного мяса, увеличение потребления овощей, фруктов, предпочтение птичьего мяса и морепродуктов, «золотой стандарт» — средиземноморская диета)», — добавил специалист.

Также он обратил внимание, что важно соблюдать достаточную двигательную активность (7000-10000 шагов каждый день), следить за массой тела (нормальный диапазон индекса массы тела 18,5-24,9). При необходимости провести коррекцию нарушений липидного и углеводного обменов.