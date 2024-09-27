Врач назвал симптом лейкоза и сахарного диабета

Краснота глаз из-за лопнувших капилляров может быть признаком рака. Об этом заявил главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

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«В глазах лопаются сосуды, например, после длительной работы за компьютером. Но есть факторы внутренние, когда разрыв сосудистой стенки происходит из-за повышенного давления, которое нередко возникает у больных сахарным диабетом, заболеваниями крови, лимфомой, лейкозом и так далее», – сообщил Тарасов.

Врач рекомендует сразу обратиться к специалисту, чтобы избежать осложнений. Также красные глаза могут свидетельствовать о патологии сосудов или черепно-мозговых травмах.

Из-за вирусных заболеваний, которые сопровождаются высокой температурой тела, тоже могут лопаться капилляры.

Ранее стало известно, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» просит помощи у своих болельщиков. Команда объявила о сборе средств на лечение 13-летней Екатерины Кашириной, у которой диагностирована саркома кости.