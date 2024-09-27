Подмосковные врачи вылечили младенца, пострадавшего в ДТП с лосем

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) вылечили четырехмесячную девочку, пострадавшую в ДТП с лосем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Девочка и ее родные пострадали в автомобильной аварии, когда на дорогу выбежал лось. Ребенок находился в автолюльке и был пристегнут ремнем безопасности - это спасло малышку.

Прибывшие на место происшествия медики ребенка госпитализировали в ближайшее отделение реанимации Егорьевской больницы. Там медики провели обследование и приняли решение о переводе ребенка в профильное отделение нейрохирургии МОЦОМД.

У девочки медики выявили субарахноидальное кровоизлияние, переломы и многочисленные гематомы. Как пояснили в пресс-службе ведомства, «субарахноидальное кровоизлияние – крайне опасное состояние, при котором происходит острое нарушение мозгового кровообращения. Также при продолжающемся кровотечении может возникнуть гематома, которая будет сдавливать структуры головного мозга, усугубляя ситуацию».

Операция девочке не потребовалась. Консервативное лечение продолжалось две недели. Сделав все контрольные анализы крови и проведя ультразвуковые исследования головного мозга, врачи выписали уже здорового ребенка домой под наблюдение врачей поликлиники. Сейчас за ней продолжают наблюдать специалисты амбулаторного-поликлинического звена, подчеркнули в пресс-службе.