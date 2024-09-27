Названо средство, которое помогает избегать беременности полтора года

Одно из новых разрабатываемых средств контрацепции — вакцинация от зачатия. Сегодня ведутся разработки препарата, который позволит избегать беременности на срок до полутора лет, об этом «Газете.Ru» рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.

В рамках специальной программы ВОЗ по исследованиям в области репродукции человека был разработан прототип противозачаточной вакцины для женщин. Действие вакцины было направлено на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).

Это гормон, который начинает вырабатываться тканью хориона после имплантации эмбриона и служит одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. Вакцина вызывает иммунный ответ на этот гормон. Вещества, содержащиеся в вакцине, прерывают процесс производства, функционирования и развития гамет, что делает человека временно бесплодным.