Названо средство, которое помогает избегать беременности полтора года
Одно из новых разрабатываемых средств контрацепции — вакцинация от зачатия. Сегодня ведутся разработки препарата, который позволит избегать беременности на срок до полутора лет, об этом «Газете.Ru» рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.
В рамках специальной программы ВОЗ по исследованиям в области репродукции человека был разработан прототип противозачаточной вакцины для женщин. Действие вакцины было направлено на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).
Это гормон, который начинает вырабатываться тканью хориона после имплантации эмбриона и служит одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. Вакцина вызывает иммунный ответ на этот гормон. Вещества, содержащиеся в вакцине, прерывают процесс производства, функционирования и развития гамет, что делает человека временно бесплодным.
«После четырех лет обширных доклинических исследований безопасности и эффективности были проведены клинические испытания первой фазы. Это случилось в 1986-1988 годах. Сегодня в Индии запланированы клинические испытания второй фазы для оценки эффективности вакцины. Исследования, проведенные на данный момент, доказали, что прототип вакцины против ХГЧ безопасен и хорошо переносится. Но дело в том, что женщине требуется как минимум две инъекции с интервалом в несколько недель, чтобы вызвать иммунный ответ против ХГЧ. Его продолжительность — 3-6 месяцев», — отметила врач.