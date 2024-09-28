Как оказать первую помощь при сотрясении мозга

Сотрясение головного мозга требует оказания первой помощи перед госпитализацией, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, необходимо тщательно изучить состояние пострадавшего и характер полученных травм.

Прежде всего, заявляет Тимощенко, нужно обеспечить покой пострадавшему, положить на ровную поверхность. Если есть признаки нарушения сознания, необходимо уложить человека на бок, а не на спину: это предотвратит возможное попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Также следует изучить место удара: если открытой раны нет и ничто не указывает на повреждение костей черепа, можно приложить холод на место ушиба, рассказала врач. С этой целью можно использовать мокрое полотенце или бутылку с холодной водой. Если используется лед, перед прикладыванием к коже его необходимо обернуть в сухую ткань.

При признаках рассечения рану можно промыть чистой водой и наложить стерильную повязку. Затем следует обратиться в травмпункт для осмотра нейрохирургом и выполнения визуализирующих методов исследования, — заключила терапевт.

До этого Тимощенко назвала основные признаки сотрясении мозга. Одним из самых ярких является обморок, но зачастую пациент остается в сознании.

Ранее врачи ростовского онкоцентра перечислили признаки рака головы и шеи. Специалисты выделили среди них незаживающие во рту язвы, а также боль в горле. Другим признаком заболевания может быть постоянное слезотечение. При онемении языка или участка полости рта рекомендуется обратиться в медучреждение. Посетить больницу медики рекомендуют при условии, что один из названых симптомов беспокоит более трех недель.