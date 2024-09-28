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Терапевт объяснила, как оказать первую помощь при сотрясении мозга

Сотрясение головного мозга требует оказания первой помощи перед госпитализацией, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, необходимо тщательно изучить состояние пострадавшего и характер полученных травм.

Как оказать первую помощь при сотрясении мозга
© News.ru

Прежде всего, заявляет Тимощенко, нужно обеспечить покой пострадавшему, положить на ровную поверхность. Если есть признаки нарушения сознания, необходимо уложить человека на бок, а не на спину: это предотвратит возможное попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Также следует изучить место удара: если открытой раны нет и ничто не указывает на повреждение костей черепа, можно приложить холод на место ушиба, рассказала врач. С этой целью можно использовать мокрое полотенце или бутылку с холодной водой. Если используется лед, перед прикладыванием к коже его необходимо обернуть в сухую ткань.

При признаках рассечения рану можно промыть чистой водой и наложить стерильную повязку. Затем следует обратиться в травмпункт для осмотра нейрохирургом и выполнения визуализирующих методов исследования, — заключила терапевт.

До этого Тимощенко назвала основные признаки сотрясении мозга. Одним из самых ярких является обморок, но зачастую пациент остается в сознании.

Ранее врачи ростовского онкоцентра перечислили признаки рака головы и шеи. Специалисты выделили среди них незаживающие во рту язвы, а также боль в горле. Другим признаком заболевания может быть постоянное слезотечение. При онемении языка или участка полости рта рекомендуется обратиться в медучреждение. Посетить больницу медики рекомендуют при условии, что один из названых симптомов беспокоит более трех недель.

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