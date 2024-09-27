Врачи спасли ребенка, отравившегося метадоном

Подростка с отравлением метадоном спасли нижегородские врачи. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Ребенок поступил в Лысковской ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии, затем его перевели в нижегородскую областную детскую больницу.

Подростку два раза делали плазмообмен, у медиков получилось спасти мышцы, печень и сердце от гипоксии.

В четверг, 26 сентября, пациента сняли с ИВЛ, он пришел в сознание.

«Маленькой победой» скромно назвали произошедшее реаниматологи НОДКБ, на что Алексей Никонов ответил, что это высший пилотаж медперсонала.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородский школьник рассказал о победе над злокачественной опухолью.