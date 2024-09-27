Как распознать симптомы инфаркта и что предпринять

Количество смертей от инфаркта за последние 20 лет выросло с 2 миллионов человек в год до 10 миллионов человек. Ожидается, что к 2025 году этот показатель увеличится до 25 миллионов. Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал «ФедералПресс» о факторах риска и разъяснил, какие действия следует предпринимать в случае инфаркта.

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«Инфаркт миокарда – это не внезапное событие, а результат продолжительного процесса, включающего несколько этапов», – отметил врач.

По словам Сергея Васильева, наиболее важными факторами риска развития инфаркта являются артериальная гипертония, курение и высокий уровень холестерина в крови. Если человек убирает хотя бы один из этих факторов, риск значительно снизится. Однако, если продолжать игнорировать эти факторы, в сосудах начнут откладываться атеросклеротические бляшки, которые со временем перекроют кровоток, что приведет к ишемии и поражению сердечной мышцы.

«Очень важно вовремя распознать первые признаки инфаркта миокарда и незамедлительно обратиться за помощью. К основным симптомам относятся: сильная боль за грудиной (так называемая стенокардия), резкая слабость, падение артериального давления, одышка и нарушение ритма сердца. При появлении этих признаков необходимо срочно вызвать скорую помощь», – сообщил кардиолог.

До прибытия медицинской бригады можно предпринять несколько простых действий, чтобы облегчить состояние больного и предотвратить дальнейшее развитие инфаркта. Прежде всего, его нужно уложить в удобное положение, так как покой помогает снизить потребление кислорода сердцем.

Не менее важно успокоить человека, поскольку стресс усиливает ишемию. Рекомендуется обеспечить приток свежего воздуха: открыть окна, расстегнуть стесняющую одежду. По возможности можно дать больному разжевать таблетку аспирина, что улучшит кровоток и предотвратит дальнейшее тромбообразование.

Эти несложные действия могут спасти жизнь человеку, но самое главное – вовремя распознать угрозу и обратиться за профессиональной помощью.

Ранее кардиолог Васильев рассказал об опасности артериальной гипертонии. По словам эксперта, у этой болезни есть множество смертельных осложнений.