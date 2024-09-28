Кардиолог предупреждает: грипп может быть равноценен инфаркту

Заболеваемость гриппом в Новосибирске традиционно возрастает в осенне-зимний период. Однако в этом году известный кардиолог Игорь Гражданкин обращает особое внимание на потенциальную смертельную опасность вирусных инфекций для сердечно-сосудистой системы, сообщает издание «МК в Новосибирске».

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По словам специалиста, любые инфекционные заболевания оказывают влияние на общее состояние организма, при этом некоторые из них представляют особую угрозу для сердца. Доктор Гражданкин подчеркнул взаимосвязь здоровья полости рта и развития миокардита, а также сравнил потенциальную опасность гриппа с риском инфаркта миокарда.

Врач также отметил важность профилактики инфекционных заболеваний, таких как стрептококковая инфекция и тонзиллит, в контексте снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, он указал на доказанную связь между состоянием полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнув необходимость регулярного стоматологического контроля и профилактики заболеваний пародонта.

Доктор Гражданкин объяснил, что воспалительные процессы в тканях, окружающих зубы, могут привести к системному воспалению, негативно влияющему на сосудистую систему и способствующему развитию атеросклероза. Заболевания пародонта, по словам кардиолога, могут быть связаны с гипертензией и высоким уровнем холестерина, игнорирование которых чревато серьёзными последствиями для сердца. Поэтому, врач рекомендует не только своевременное лечение заболеваний полости рта, но и комплексный подход к поддержанию общего здоровья.

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