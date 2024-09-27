Инфекционист рассказала об особенностях нового штамма коронавируса

В новом штамме коронавируса SARS-CoV-2 XEC нашли мутации в спайковом белке, поделилась с Readovka.News ассистент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Райкович. По ее словам, это может влиять на скорость распространение вируса и особенности реакции иммунитета.

Инфекционист отметила, что в SARS-CoV-2 XEC есть генетический материал двух подштаммов омикрона, а болезнь определяется по стандартным признакам ОРВИ.

Хотя данные о специфике заболевания, вызываемого рекомбинантным вариантом XEC, пока ограничены, ожидается, что его симптомы будут схожи с последними циркулирующими штаммами в виде проявлений интоксикационного синдрома — лихорадки, слабости, болей в теле, снижения аппетита, а также катарального синдрома в виде насморка, кашля и боли в горле, — подчеркнула Райкович.

Она добавила, что в группе риска по осложнениям — пенсионеры, дети и люди, страдающие от онкологических заболеваний и диабета, а также имеющие лишний вес.

Штамм XEC не является принципиально новым, и для защиты от него, а также снижения риска тяжелого течения болезни нужно вакцинироваться, подытожила специалист.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что из-за нового штамма ХЕС может увеличиться заболеваемость коронавирусом. По его словам, не исключено, что вариантов этого штамма намного больше.