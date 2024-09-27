Врачи рассказали о защищающем от 17 видов рака напитке

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и его коллега врач-диетолог Олег Кривченков назвали защищающий от рака напиток. Об этом специалисты сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам экспертов, клюквенная вода защищает организм от 17 видов онкологии. Кроме того, вода с добавлением целебной ягоды способствует оздоровлению пищевода, желудка, толстой кишки и других органов. Клюква содержит биологически активные вещества с разными механизмами воздействия, уточнили специалисты. Ягода подавляет хеликобактер пилори, который может провоцировать рак желудка.

— Клюква подавляет активность этой бактерии, — заявил Агапкин.

По его словам, такое воздействие может снизить риски развития воспалений.

Ученые из Китая доказали, что препараты из группы лекарственных средств для снижения уровня холестерина под названием статины могут снизить риск образования и развития свыше 20 видов рака.

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