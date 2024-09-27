Биологи бьют тревогу из-за начавшейся «тихой пандемии»

Пока врачи и ученые заняты поисками средств борьбы с микробами и вирусами, незамеченной остается распространение инвазивных грибковых инфекций, которые приобретают устойчивость к лекарствам, поэтому имеющиеся препараты на них уже не действуют.

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Биологи бьют тревогу: пока ученые и врачи заняты поиском лекарств против микробов и вирусов, активно распространяются инвазивные грибковые инфекции, для лечения которых нет препаратов.

По словам миколога Дэвида Деннинга, ежегодно инвазивными грибковыми инфекциями заражается 6,5 млн человек, 3,8 млн из которых умирают. При этом 2,5 млн смертей связаны с грибками напрямую.

Поэтому распространение грибковых инфекций называют «Тихой пандемией».

Опасения биологов вызывает и тот факт, что самые опасные возбудители микоза — Aspergillus, Candida, Nakaseomyces glabratus и Trichophyton indotineae, уже не поддаются лечению и не реагируют на имеющиеся препараты.

«У нас нет доступного «оружия» для борьбы с ними. Иными словами, устойчивость распространяется быстро, а лечить нечем — новые препараты не выпускают», - заявила микробиолог Вера Бондарчук в разговоре с РИА Новости.

Дело в том, что грибки, как и вирусы, могут мутировать. При этом они имеют опасную особенность – распространяются с помощью спор и могут длительное время выживать вне тела человека.

Это усложняет поиски нулевого пациента и противоэпидемиологические мероприятия.

Как отмечается в материале РИА Новости, наибольшую опасность грибковые инфекции предоставляют для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

Биологи настаивают, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций и снизить летальность, нужно разрабатывать новые фунгициды. Тем более с учетом того, что на разработку препарата требуется гораздо больше времени, чем скорость распространения пандемии.

Ранее сообщалось о последствиях заражения Candida auris, грибка, обнаруженного в 2009 году. Также сообщалось о супербактериях, которые могут унести жизни 39 млн человек к середине 21 века.