Составлен список болезней, которые обостряются в холодную погоду

Болезни сердца и сахарный диабет чаще всего обостряются вследствие простуд и ОРВИ в холодное время года, рассказала порталу «Узнай.ру» отоларинголог Ильмира Нифталиева. По словам врача, осенью иммунная система человека заметно ослабевает, и вследствие этого хронические заболевания дают о себе знать.

Ильмира Нифталиева напомнила, что в осеннее время года люди вынуждены оформлять больничные чаще всего. Она объяснила это тем, что с наступлением холодной погоды иммунитет хуже противостоит всевозможным вирусам и бактериям, окружающим людей на работе, в транспорте, магазинах.

Сильный организм способен противостоять инфекциям. Однако осенью сразу несколько факторов работают не в нашу пользу. В первую очередь это резкая смена жизненных ритмов. Из размеренного образа жизни мы возвращаемся на работу, с каникул — в стены школ или вуза. Иммунная система заметно ослабевает. Холодный и влажный воздух провоцирует вспышки ОРВИ, — сказала врач.

Она добавила, что хронические заболевания всегда обостряются на фоне снижения иммунитета. Вирусные заболевания в свою очередь могут вызывать обострение бронхиальной астмы и обструктивного хронического бронхита. Следует помнить и об аллергии на холод, что также способно усугубить хронические заболевания лёгких.

При сезонных простудах и ОРВИ нередко возникает обострение хронических болезней сердца. Неопасные для здорового человека патогены могут усугубить течение гипертонии, ишемической болезни и сердечной недостаточности. У таких людей увеличивается опасность поражения инфекцией миокарда и перикарда, — отметила лор-специалист.

Врач предупредила, что вирусы повышают уровень сахара в крови, поэтому больным сахарным диабетом следует особенно тщательно следить за показателем глюкозы при ОРВИ. К тому же холодный и влажный воздух нередко провоцирует хронические заболевания суставов, такие как артриты и артрозы. Заболевания мочеполовой системы также могут возникнуть из-за переохлаждения.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что первым признаком наличия пневмонии у ребенка является яркий нездоровый румянец. В зависимости от того, какая сторона легких больше воспалена, покраснение будет заметнее на правой или левой щеке.

Кроме того, о пневмонии свидетельствуют высокая температура и общее недомогание ребенка, что может проявляться вялостью и плохим аппетитом.