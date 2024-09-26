Терапевт рассказал, как выявить у ребенка пневмонию по щекам

Пневмония — опасное заболевание, которое поражает дыхательную систему и легкие человека. Дети особенно уязвимы перед этой болезнью. Так, например, 26 сентября в Челябинской области сразу 252 ребенка были госпитализированы с признаками пневмонии. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, как определить пневмонию у детей и насколько она действительно опасна.

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Какие признаки выдают пневмонию у ребенка

По словам специалиста, в отличие от взрослых, дети переносят пневмонию совсем иначе.

— Прежде всего, у ребенка появляется яркий и нездоровый румянец. Причем в зависимости от того, какая сторона легких воспалена больше, на той стороне покраснение будет ярче. Например, если пневмония справа, то более красной будет правая щека, — пояснил Кондрахин.

Также признаками, которые сигнализируют о пневмонии, являются высокая температура и недомогания, продолжил врач.

— Ребенок становится вялым, ложится на кровать, ничего не хочет делать и отказывается от еды. Появляются проблемы с дыханием — ему становится тяжело дышать. Если вы замечаете у ребенка такие симптомы, стоит сразу же обратиться к специалисту, — предупредил терапевт.

А вот кашель как симптом пневмонии у детей может быть не ярко выраженным. Его может вообще не быть, заверил Кондрахин.

Как происходит заражение

Пневмония не возникает внезапно, отметил врач. Ей всегда предшествует другое заболевание или воспаление в организме.

— Ребенок мог перенести небольшую вирусную инфекцию или столкнуться с воспалительной реакцией, которая позднее перетекла в пневмонию. Самостоятельно недуг развивается очень редко, такое бывает только у тех детей в возрасте до 14 лет, у которых иммунный статус очень слабый, — сообщил Кондрахин.

При грамотном подходе к лечению пневмонии ребенок не испытывает никаких проблем со здоровьем в будущем из-за осложнений, добавил Кондрахин.

Базовые советы защиты

Врач рассказал, что самые простые меры предосторожности позволят минимизировать риски заражения пневмонией среди детей, поэтому необходимо: