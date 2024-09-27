Врач рассказал о признаках проблем с сердцем

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов рассказал, какие признаки указывают на проблемы с сердцем.

«К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся: давящие, жгучие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, возникающее при физической нагрузке; ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отёки стоп и голеней», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, важно обращать внимание даже на малейшие проблемы со здоровьем и своевременно обращаться к врачу.

В противном случае могут развиться гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность.

«Данный список достаточно длинный, но «пантеон» неизменно занимают одни те же нозологии. В период пандемии резко увеличилось количество миокардитов — воспалительное заболевание сердечной мышцы, обусловленное, как правило, инфекционными агентами, в том числе коронавирусной инфекцией», — добавил кардиолог.

Ранее врач-кардиолог первой категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Небольсина предупредила, что в некоторых случаях инфаркт проявляется только в виде неочевидных симптомов.