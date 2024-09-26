Гинеколог объяснил, почему после секса может болеть живот

Интимная жизнь не всегда оставляет лишь приятные впечатления. Все может испортить боль разного уровня сразу после контакта. Гинеколог Анна Осипова рассказала о возможных причинах неприятных ощущений после секса, которые должны сподвигнуть вас на обращение к специалисту.

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Сухость во влагалище

Проблема больше знакома женщинам после 50, однако и в более молодом возрасте может возникнуть подобная ситуация. Анна:

«Сухость влагалища всегда обусловлена гормональными изменениями, хуже всего, если речь идет о ранней менопаузе».

В такой ситуации не стоит затягивать с посещением гинеколога, если вы столкнулись с сухостью задолго до 45 лет. Кроме того, дополнительные средства вроде лубрикантов могут спасти ваш секс не надолго. Необходимо решать проблему со специалистом.

Фиброма

Речь идет о доброкачественных образованиях на слизистой матки. Помимо того, что они значительно ухудшают вашу сексуальную жизнь, они приводят к большим проблемам, например, усилению менструации, а отсюда вытекают проблемы вроде анемии. Еще один «звоночек» о возможном наличии фибром — боль в пояснице. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Киста яичника

Как правило, кисты не приносят большого дискомфорта, если они маленькие и их мало. Если киста довольно большая, сексуальный контакт может приводить к болям, в некоторых случаях происходит разрыв кисты с последующим кровотечением. Не ждите, когда придется вызывать скорую и держите под контролем рост новообразований. Если же секс доставляет дискомфорт, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу.

Проблемы с ЖКТ

Некоторые болезны кишечника способны стать препятствием для интимных контактов. Анна:

«Раздраженный кишечник и другие изменения в органе могут дать о себе знать во время секса. Отследите, действительно ли симптомы проявляются после полового акта».

В данной ситуации вам даст грамотную консультацию гастроэнтеролог. Не ждите, что боль пройдет сама.