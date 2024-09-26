Стоматолог предупредил о причинах кровоточивости десен

Кровоточивость десен - это не всегда симптом заболеваний полости рта, есть немало причин, из-за которых с этим может столкнуться любой человек, рассказала aif.ru директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

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Достаточно частая причина - плохая и неправильная гигиена. Сюда относится использование зубной щетки со слишком жесткой щетиной или старой, разлохмаченной щетки - это приводит к травмам слизистой и появлению крови. Неправильная чистка, то есть человек или чистит зубы с большим нажимом на щетку, или слишком интенсивно использует флостик в межзубных промежутках, может также привести к кровоточности десен. Во избежание этого врач-стоматолог советует выбирать щетку средней жесткости и не давить на нее слишком сильно при чистке, а также использовать монопучковую щетку, которая достаточно бережно сможет очищать поверхность зубов.

Вторая по частоте причина - воспалительные заболевания пародонта. Бактерии, входящие в состав зубного налета и камня, выступают в роли провокатора такого рода воспалений. Они способны вызвать такие заболевания, как гингивит, пародонтит и другие. Сначала человека начинают беспокоить кровь при чистке зубов и отечность десен, а со временем зубы могут начать раскачиваться. Такие симптомы Виктория Шелудкова рекомендует не игнорировать, а сразу обращаться к врачу.

Третьей причиной являются вредные привычки. Злоупотребление алкоголем и курение могут также вызвать кровоточивость десен. Никотин и смолы негативно влияют на сосудистое русло, ухудшают микроциркуляцию и доставку к тканям и клеткам кислорода и питательных веществ. В итоге повышается вероятность появления крови при чистке и развития заболеваний зубов и пародонта.

Четвертая причина - плохое питание. Это касается людей, которые живут "на бегу" и предпочитают перекусить фастфудом или полуфабрикатами, и тех, кто сидит на диете. Их организм не получает необходимых витаминов и минералов. Например, недостаток витамина А приводит к гипоплазии твердых тканей зубов, витамина В - к атрофии слюнных желез, витамина Е - кровоточивости десен.

Пятая причина - гормональные изменения во время менструального цикла и беременности. Так, во время беременности женщина делится полезными веществами с растущим плодом, из-за чего может сама испытывать дефицит, а погрешности в питании и избыток углеводов создают благоприятные условия для различных заболеваний.

Болезни крови - шестая из возможных причин. Они ослабляют сосуды и капилляры - это приводит к кровоточивости десен. Также кровоточивость могут вызвать анемия, гемофилия, лейкоз, пониженный уровень тромбоцитов в крови.

Седьмая причина - лекарственные препараты. Так, длительный прием противосудорожных, седативных, антигистаминных препаратов, антидепрессантов, иммуносупрессантов, лекарств от повышенного давления может вызвать сухость в полости рта и проблемы с деснами.

Восьмая причина - стресс. Острый стресс заставляет организм собраться, а хронический - ослабляет его. Кроме того, такой стресс "бьет" по слабым местам, то есть, если у человека проблемы с зубами, то, скорее всего, стресс усугубит их. В таких случаях рекомендуется заниматься спортом или любым другим хобби для расслабления и успокоения.

Неправильный прикус - девятая причина. Люди с такой проблемой во время пережевывания пищи травмируют слизистую и десны, что может вызвать кровоточивость. Также из-за этого неправильно распределяется нагрузка на жевательный аппарат, так что в местах сильного давления могут происходить воспаления десен с развитием разных заболеваний.

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