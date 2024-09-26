Инфекционист прокомментировал распространение варианта COVID-19 XEC

Глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций университетской клиники МГУ, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов объяснил, что новый вариант коронавируса XEC относится к субтипу омикрон-штамма и имеет схожие с FLiRT свойства, но отличается измененной генетической структурой.

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По словам Викулова, новый штамм не обязательно приведет к пандемии. XEC, как и другие разновидности омикрона, в большинстве случаев вызывает легкие симптомы. Однако особенностью коронавируса является его высокие мутационные способности. С начала пандемии было зарегистрировано свыше 1,5 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, но только наиболее значимые и широко циркулирующие штаммы находятся в центре внимания. Несмотря на сниженный уровень патогенности, вирус продолжает вызывать случаи инфицирования, включая летальные исходы — на данный момент зарегистрировано около 27 смертей, связанных с разновидностью FLiRT.

В России два случая XEC были обнаружены в Уфе и Ростовской области. Ситуация пока остается спокойной, серьезных поводов для тревоги нет. В редких случаях люди из групп риска могут госпитализироваться с более тяжелыми формами заболевания. Однако Викулов отметил, что новый штамм распространяется довольно быстро, и в будущем можно ожидать роста числа случаев в стране. В других регионах мира, таких как Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия, уже зарегистрированы значительные вспышки.

По словам Викулова, система «Периметр», используемая на российских границах, а также контроль Роспотребнадзора за международными рейсами обеспечивают необходимую защиту.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность гибридного иммунитета, который оказывается более эффективным, чем поствакцинальный. Гибридный иммунитет формируется у людей, которые перенесли COVID-19 и прошли ревакцинацию. В то время как поствакцинальный иммунитет сохраняется не более двух лет, гибридный обеспечивает более долгую защиту, подытожил Викулов в эфире «Радио КП».

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