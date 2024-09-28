Названы ограничения для занятий плаванием

Плавание — не только популярный вид спорта, но и один из лучших способов укрепления здоровья. Однако заниматься им можно не всем. Есть ряд людей, которым противопоказано выбирать такой способ занятий. Кому нельзя иметь дело с водой?

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Кому запрещено заниматься плаванием

Как рассказал РИАМО методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов, существует целый ряд противопоказаний для занятий плаванием. Такие как: - тяжёлые заболевания сердца; - проблемы с дыхательной системой; - инфекционные заболевания кожи. Заниматься этим видом спорта можно только с позволения врача людям: - с психическими расстройствами; - хроническими заболеваниями.

Чем полезно плавание

Плавание отлично укрепляет здоровье и положительно влияет на целый ряд систем. При нём задействованы все виды мышц, а вода обладает расслабляющим эффектом. Заниматься им могут как малыши, так и люди в возрасте. Таким образом, этот вид спорта: - помогает работе сердечно-сосудистой системы; - улучшает кровообращение; - снижает риск развития заболеваний сердца; - способствует укреплению и развитию гибкости и подвижности суставов; - помогает снять стресс и уменьшить тревожность.

Что нужно, чтобы научиться плавать

Антонов обратил внимание на то, что плавание — универсальный способ поддержания здоровья. Специальные способности для него не требуются. Но хорошая координация, базовая физическая подготовка и желание учиться помогут ускорить освоение техники. Когда речь идёт о детях, тут важно, чтобы они комфортно чувствовали себя в воде, а обучение проходило в форме игры.

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