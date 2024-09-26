Стоматолог предупредил, к чему могут привести проблемы с зубами

Функции зубов не ограничиваются откусыванием и пережевыванием пищи. Отсутствие одного или нескольких приводит к различным осложнениям, которые далеко не ограничиваются эстетической составляющей. Хирург-имплантолог, главный врач одной из сетей семейных стоматологических клиник Зураб Бердзенадзе рассказал «ФедералПресс» об основных угрозах от отсутствия зубов, включая самые неочевидные:

© РИА Новости

«Многие считают, что отсутствие одного или нескольких зубов – всего лишь эстетическая проблема. На самом деле, это приводит к нарушению целостности системы, которой является зубной ряд, и вызывает различные осложнения. Поэтому отсутствующие зубы надо обязательно замещать. Тем более что современные методы имплантации позволяют сделать это качественно, безопасно и с пожизненной гарантией на имплант. Оптимальным сроком для установки импланта после удаления зуба считается период от 3 до 6 месяцев. За это время полностью восстанавливаются кости челюсти, заживает десна и снижается риск послеоперационных осложнений. Кроме того, у врача-стоматолога появляется возможность пролечить кариес и подготовить полость рта к операции. Если дольше ходить без зубов, возрастает вероятность столкнуться с этими осложнениями».