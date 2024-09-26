Стоматолог предупредил, к чему могут привести проблемы с зубами

Стоматолог рассказал, какими неожиданными последствиями грозят проблемы с зубами: «От гастрита до морщин»
Функции зубов не ограничиваются откусыванием и пережевыванием пищи. Отсутствие одного или нескольких приводит к различным осложнениям, которые далеко не ограничиваются эстетической составляющей. Хирург-имплантолог, главный врач одной из сетей семейных стоматологических клиник Зураб Бердзенадзе рассказал «ФедералПресс» об основных угрозах от отсутствия зубов, включая самые неочевидные:
«Многие считают, что отсутствие одного или нескольких зубов – всего лишь эстетическая проблема. На самом деле, это приводит к нарушению целостности системы, которой является зубной ряд, и вызывает различные осложнения. Поэтому отсутствующие зубы надо обязательно замещать. Тем более что современные методы имплантации позволяют сделать это качественно, безопасно и с пожизненной гарантией на имплант. Оптимальным сроком для установки импланта после удаления зуба считается период от 3 до 6 месяцев. За это время полностью восстанавливаются кости челюсти, заживает десна и снижается риск послеоперационных осложнений. Кроме того, у врача-стоматолога появляется возможность пролечить кариес и подготовить полость рта к операции. Если дольше ходить без зубов, возрастает вероятность столкнуться с этими осложнениями».
- Отсутствие жевательных зубов может приводить к патологии желудочно-кишечного тракта. Пища не будет достаточно измельчаться, из-за этого в желудке образуется избыточное количество соляной кислоты и провоцирует развитие гастрита;
- Происходит нарушение прикуса. Природа не любит пустоты, поэтому соседние зубы начинают смещаться в сторону отсутствующих. Это также может затрагивать суставы челюсти и приводить к артрозу;
- Возникновение парадонтита и множественного кариеса. В появившихся между зубами промежутках будет скапливаться пища и вызывать воспаление слизистой оболочки и повреждение твердых тканей зуба. А отсутствие возможности провести полноценную гигиену – приводить к парадонтиту и множественному кариесу;
- Повышается подвижность зубов. Из-за того, что нагрузка от отсутствующих зубов ложится на соседние, на них быстрее стирается эмаль. А нарушение кровоснабжения в этой области приводит к уменьшению объема костной ткани и повышению подвижности зубов;
- Нарушение эстетики. Из-за отсутствия поддержки мягких тканей зубами могут впадать и обвисать щеки, а изменение моторики мелких лицевых мышц быть причиной формирования морщин. И вдобавок изменение зубного ряда может спровоцировать изменение дикции.