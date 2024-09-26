В Башкирии врачи впервые выполнили редкую операцию пациенту с опухолью

Впервые в истории здравоохранения Башкирии врачи онкологического диспансера выполнили операцию по удалению опухоли бронха с сохранением всего левого легкого. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ежегодно в стране выполняется не более 5 подобных операций.

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64-летний пациент обратился в онкодиспансер с жалобами на приступообразный сухой кашель с удушьем, учащенное сердцебиение, головокружение и общую слабость. В результате обследований у него была выявлена опухоль главного бронха до 3 см. Она закрыла весь просвет.

Бригада врачей за 3 часа 20 минут удалила часть главного бронха и соединила оставшуюся часть главного бронха с левым легким, тем самым восстановив воздухопроходимость.

«Стоит отметить, что врачи-онкологи уже не раз спасали жизнь этому пациенту. Из-за злокачественных новообразований в 2014 году ему удалили почку, а в 2018-м часть толстой кишки», - отметил министр здравоохранения.

По словам главы ведомства, рак легкого остается одной из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Ежегодно врачи-онкологи выполняют более 300 операций на легких, 20 из них связаны с удалением органа.