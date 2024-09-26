Уролог объяснил причины снижения потенции у мужчин

На снижение потенции у мужчин влияют травмы, поделился с LIFE.ru уролог Сергей Королев. По его словам, они могут произойти во время полового акта.

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«‎Очень негативно на мужскую потенцию могут повлиять травмы. Например, травма полового члена во время полового акта. Введение в половой член жидкостей, масел или инородных тел с целью увеличения также травмируют орган и приводят к потере потенции»‎, — подчеркнул врач.

Он добавил, что эректильная дисфункция может возникнуть на фоне травмы позвоночника или костей таза.

Уролог указал, что психогенные факторы также могут привести к снижению потенции. Среди них — стресс, усталость, нервное перенапряжение, депрессия, просмотр порнографии и недостаток полового воспитания.

Мужчины с такими болезнями, как атеросклероз, диабет и артериальная гипертензия, также имеют более высокий риск импотенции. К тому же на нее плохо влияет курение. Необходимо учитывать и гормональный фактор — эндокринные нарушения или прием стероидов могут негативно воздействовать на потенцию, уточнил Королёв.

«‎И последняя, самая очевидная и распространенная причина снижения или вовсе потери потенции — вредные токсины, проще говоря, вредные привычки и тяжелые отравления. Алкоголь, наркотики, психотропные препараты — все это влияет на здоровье в целом»‎, — подытожил эксперт.

Ранее психолог Анастасия Валуева рассказала, что половое влечение у людей после 40 лет может снизиться, но так бывает не всегда. По ее словам, у кого-то в этом возрасте высокое либидо сохраняется, а у некоторых — даже возрастает.