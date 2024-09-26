Кардиолог назвал отличия между невралгией и сердечной болью

Врач-кардиолог Люция Газизова из Республиканского кардиологического центра в Уфе рассказала UfaTime.ru, что невралгия и сердечная боль имеют различные симптомы. При этом невралгия вызвана поражением периферического нерва и не представляет угрозы для жизни.

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Пациенты ощущают колющую, жгучую или ноющую боль, которая может длиться от нескольких минут до часов. Также возможно нарушение чувствительности кожи. Ухудшение состояния не зависит от физической активности или стресса, и прием нитроглицерина не помогает.

Сердечная боль обычно длится от двух до пяти минут и возникает в области груди, иногда отдавая в левую руку, спину или челюсть. Дискомфорт обычно вызывается физической нагрузкой или стрессом. Прекращение активности или применение нитроглицерина облегчает симптомы.

Ранее врач-невролог Нина Коптенко заявила, что мышцы ног может сводить судорогой из-за переохлаждения, обезвоживания, переизбытка соли, низкой физической активности или, наоборот, интенсивных упражнений. По ее словам, причиной судорог могут быть также болезни.

До этого доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян рассказал, что подъемы пешком по лестнице вместо поездок на лифте укрепляют мышцы ног и сердце. Он отметил, что результат человек ощутит через три-четыре недели подобной ходьбы.