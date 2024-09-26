Терапевт назвал симптомы тяжелой травмы головного мозга

Одними из основных симптомов серьезного поражения головного мозга являются потеря сознания, сильная головная боль и кровотечение из носа или ушей, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Кроме того, «красными флагами» считаются нарушение дыхания, резкая бледность и холодный пот.

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Тимощенко также предупредила, что о поражении головного мозга может говорить вытекание из носа или ушей прозрачной спинномозговой жидкости или ликвора. Кроме того, такая проблема может возникнуть при получении открытой черепно-мозговой травмы и наличии визуальных признаков нарушения целостности костей черепа.

«В данном случае необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить безопасное положение пациента на боку», — посоветовала терапевт.

Ранее невролог Александр Комаров предупредил, что долгое передавливание пуповины при рождении или до родов может стать причиной перинатального инсульта у несовершеннолетних. По его словам, в таких случаях происходит нарушение кровообращения головного мозга, следствием чего становится ишемия.

До этого американские ученые выявили взаимосвязь между позой для сна и риском развития нейродегенеративных заболеваний. В частности, это касается болезни Альцгеймера и Паркинсона. Было установлено, что развитию этих болезней способствует отдых на спине.