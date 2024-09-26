Врач перечислил способы быстро восстановиться после простуды

С приходом осени многие люди начинают болеть сезонными инфекционными заболеваниями. Восстановление после гриппа, коронавируса и ОРВИ — это важный этап, который требует особого внимания. Питание, витамины и физическая активность играют ключевую роль в этом процессе. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова о способах восстановления организма после болезни, которые помогут быстрее вернуться к активной жизни.

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По его словам, после перенесенной болезни важно следить за сбалансированным питанием.

«Рацион должен включать белки. Для этого можно есть нежирные сорта мяса, рыбу, яйца, бобовые. Сложные углеводы нужно получать из круп, а полезные жиры — из орехов и оливкового масла. Также обязательно нужно есть овощи и фрукты, потому что они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют восстановлению организма», — заверил врач.

Терапевт подчеркнул, что после простуды лучше избегать тяжелой пищи и исключить жирные, жареные блюда и фастфуд, так как они перегружают организм и замедляют восстановление.

Витамины тоже являются важными помощниками при восстановлении иммунной защиты организма после перенесенного недуга. Их можно получить из пищи, отметил специалист.

Витамин С помогает организму восстановиться после борьбы с инфекцией. Он в большом количестве содержится в цитрусовых фруктах.Витамины группы В помогают организму восстановить энергию и улучшить работу нервной системы. Они содержатся в орехах и зеленых овощах.Цинк способствует улучшению работы иммунной системы. Им богаты мясо и морепродукты.

«Многие самостоятельно назначают себе витамины и минеральные комплексы. Этого делать нельзя. Витамины можно принимать только после сдачи анализов и по назначению врача», — предостерег Тарасов.

По мнению терапевта, после перенесенного заболевания возвращаться к физической активности важно постепенно, не стоит перенапрягаться.

«Начинайте с легких прогулок на свежем воздухе. Они помогут улучшить дыхание и восстановить энергию. Не стоит сразу возвращаться к интенсивной физической активности, лучше постепенно подключать растяжку и дыхательные практики. Важно прислушиваться к своему организму. И если вы чувствуете усталость или упадок сил — лучше отложить тренировку и дать организму время на восстановление», — посоветовал собеседник «ВМ».

Важно достаточно отдыхать и спать не менее восьми часов в сутки, добавил врач. Это важно для восстановления иммунной системы и общего самочувствия.

«Избегайте стресса, не берите на себя слишком много домашних обязанностей и рабочих дел. Нужно наращивать нагрузку постепенно, потому что ослабленный после болезни организм может не справиться, и вы снова подхватите вирус», — объяснил Тарасов.

Специалист посоветовал обращаться за помощью к лечащему врачу, если после перенесенной болезни наблюдается плохое самочувствие.

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