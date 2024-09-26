Онколог рассказал о мерах профилактики рецидива рака молочной железы

Некоторые злокачественные опухоли молочной железы имеют склонность к рецидиву: от 5 до 15 % женщин, перенесших заболевание, сталкиваются с возвращением опухоли. Врач-онколог, онкохирург Михаил Пильх рассказал о мерах профилактики рецидива.

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«Бывает и так, что все сделали правильно, прооперировали, провели гормональную, химиотерапию, лучевую терапию, а болезнь все равно возвращается спустя какое-то время, и понять причины рецидива очень трудно», – отметил врач.

По словам Пильх, причины рецидивов могут быть связаны с неэффективным лечением: например, неполным удалением молочной железы или неполным изучением «сигнальных» лимфоузлов, где остались опухолевые клетки.

Рак молочной железы – коварное заболевание, и даже эффективное лечение не всегда предотвращает рецидив. Факторами, провоцирующими его, являются вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаток сна. Важную роль играют регулярные обследования.

Пациенткам, перенесшим РМЖ, необходимо ежегодно проходить контрольные обследования: маммографию, УЗИ, осмотр маммолога. При необходимости проводятся дополнительные исследования: анализ крови на онкомаркеры, биопсия, КТ и МРТ внутренних органов, рентгенография.

При изменении общего состояния, включая слабость, утомляемость, головокружения и боли, необходимо обратиться к врачу. Если избежать рецидива не удалось, важно начать новый этап лечения как можно быстрее, передают «Известия».

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