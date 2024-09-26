Врач объяснил, почему дышать над картошкой при насморке опасно

Ингаляции с картошкой при насморке могут привести к отеку и спазму бронхов, поделился со «Страстями» оториноларинголог высшей категории Игорь Маневич. По его словам, этот народный метод лечения не поощряется современной медициной из-за вреда, который он может нанести.

Горячий пар сам по себе может быть опасен. Вдыхание пара вызывает расширение кровеносных сосудов в слизистой дыхательных путей, что может привести к их отеку и спазму бронхов. Это особенно опасно для людей, склонных к астме или другим заболеваниям дыхательной системы. Нарушение дыхания может стать критичным, в домашних условиях не всегда удается справиться с такой ситуацией, — подчеркнул врач.

Он добавил, что горячий пар усугубляет состояние людей при повышенной температуре тела, что особенно опасно для детей, к тому же картофельным отваром можно обжечься. При гнойных выделениях из носа и бронхов горячие ингаляции также ухудшают самочувствие.

Процедура опасна при наличии носовых кровотечений или болезней сердечно-сосудистой системы. Необходимо отметить, что горячий пар приводит к скачкам давления, которые могут сильно навредить здоровью тех, кто перенес инсульт или инфаркт, объяснил Маневич.

К тому же в картофельном отваре могут содержаться токсичные вещества, например соланин, даже маленькие дозы которого приводят к плохому самочувствию, а вдыхание его паров может крайне негативно сказаться на здоровье. В составе ингаляции могут быть также хлорпрофам, тиаметоксам и канцерогенный металл кадмий, которые могут серьезно навредить организму, подытожил оториноларинголог.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что при отравлении химикатами нужно немедленно вызвать скорую помощь. По его словам, некоторые пестициды, которые нужны для борьбы с вредителями, могут привести к летальному исходу через несколько минут.