Врач оценил угрозу отравления дихлофосом после обработки квартиры

Дихлофос — российский бренд инсектицидных средств, выпускается в форме аэрозолей, рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству в компании «Добролов» Николай Дубинин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность отравления жильцов веществом после обработки квартиры.

Ранее в состав дихлофоса входило действующее вещество группы фосфорорганических соединений нервнопаралитического действия, сообщил дезинфектолог. Сейчас же, по его словам, под данным брендом выпускаются инсектициды группы пиретроидов, которые более безопасны и имеют менее выраженный и стойкий запах.

«Вещества этой группы действуют избирательно на насекомых. Отравление человека маловероятно, так как требуется принять внутрь очень большое количество. Препараты имеют горький неприятный вкус», — сказал Дубинин.

Ранее в деревне Красная Сопка Красноярского края отравилась семья из шести человек. Четверых детей спасти не удалось, родители выжили, их уже выписали из больницы.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля.