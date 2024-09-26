Медики предупредили о первом симптоме рака

Появление шишек под кожей может быть вызвано множеством причин - от безобидных до потенциально серьезных. На что следует обратить внимание, пишет Pronews.gr со ссылкой на медиков.

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Так, на теле встречаются липомы - мягкие жировые образования, которые обычно не являются злокачественными, кисты, появляющиеся из-за закупорки сальных желез, ревматоидные узелки диаметром от 3 мм до 3 см и так далее.

"Раковые образования встречаются реже и часто представляют собой неподвижные твердые комки, которые со временем увеличиваются в размерах. Раннее выявление имеет решающее значение", - отметили специалисты.

Они уточнили, что на ранних стадиях образование не вызывают боли. Однако оно может сопровождаться необъяснимой потерей веса, лихорадкой или ночной потливостью, предупредили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин также могут быть сигналами развития опасного процесса в организме - причем, со стороны легких.

Иногда на недуг указывает дискомфорт в области горла и ротовой полости. Настораживающим признаком является постоянное чувство, будто что-то застряло в горле. Появление пятен на языке и изменение голоса также требуют диагностики.