Биологи заявили об опасности развития устойчивости грибков

Биологи выразили озабоченность по поводу грибковых инфекций, которые становятся причиной так называемой «тихой пандемии». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам врача-терапевта Алисии Милинис, большую опасность грибковые инфекции представляют для людей с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, а также находящихся в состоянии иммунодефицита.

Милинис добавила, что такие заболевания распространяются при помощи спор, они могут продолжительное время выживать вне тела хозяина. Поэтому в случае инфекции грибковой природы отследить нулевого пациента значительно сложнее. Из-за этого стало проблематичнее проводить противоэпидемические мероприятия, отметила врач.

Заведующая подразделением микробиологии департамента микробиологических исследований «ЛабКвест» Вера Бондарчук рассказала, что скорость выпуска новых лекарств отстает от формирования устойчивости к грибковым патогенам. Она не исключила, что могут появиться штаммы, против которых не помогут существующие препараты.

До этого стало известно, что лекарства для укрепления костей могут повысить эффективность средств для лечения грибковых инфекций.