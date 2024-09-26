Как часто можно делать КТ

При заболевании коронавирусом бегать на компьютерную томографию органов грудной клетки (КТ) каждый день не надо, рассказала "РГ" врач-рентгенолог "Московских центров МРТ" Мария Чекалина.

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Она пояснила, что компьютерная томография, действительно, помогает дифференцировать воспалительный процесс вирусной этиологии от других болезней, и единичные исследования безвредны для организма.

"Но все-таки методика основана на принципе ионизирующего излучения. Есть данные о том, что бесконтрольные частые КТ увеличивают риск развития рака в будущем", - говорит Чекалина.

По ее словам, при коронавирусе лучевой диагност увидит изменения в легких примерно на 4-6 день заболевания. А вот динамический контроль обычно назначается через 10 дней после этого.

"На повторном КТ мы сможем оценить, остались ли изменения прежними, не увеличилось ли поражение легочной ткани, или болезнь достигла своего пика и начинает отступать", - пояснила врач.

Она также предупредила, что лучевая диагностика должна назначаться строго по показаниям. Обычно это - затруднение дыхания, боль в груди.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении нового более заразного варианта коронавируса в России под названием XEC.

"В этом нет ничего удивительного", - считает руководитель лабораторий LabQuest Любовь Станкевич.

Она подчеркнула, что штамм "омикрон" продолжает мутировать и создавать новые подштаммы. При этом клинически XEC продолжает тенденцию, которую задал "омикрон": ставит новые рекорды по скорости распространения. Все потому, что эволюция вируса направлена на то, чтобы легче сцепляться с клетками человека, быстрее его инфицировать и уходить от иммунного ответа, пояснила Станкевич. Она обратила внимание, что новые штаммы потеряли в патогенности. Стало меньше смертей, меньше тяжелых пневмоний, тромбозов. При этом потомки "омикрона" повреждают верхние дыхательные пути, остаются в носу, в носоглотке, ротоглотке.

Врач обратила внимание, что тактика лечения не меняется: нужны противовирусные препараты, чтобы подавить репликацию вируса, а дальше - симптоматические.