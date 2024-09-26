Что такое скрытое ожирение и как с ним бороться

Врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина объяснила, что такое скрытое ожирение. Эксперт назвала продукты питания, которые могут помочь в борьбе с таким состоянием.

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Таныгина отметила, что скрытое ожирение не предполагает лишнего жира внешне, кажется, что у человека всё нормально с массой тела, но вес больше нормы. Это говорит о том, что жиром обрастают внутренние органы. Ещё такое ожирение называется висцеральным.

Врач отметила, что скрытое ожирение обусловлено избытком инсулина в крови. И бороться с этим поможет пища.

Для эффективного избавления от лишнего инсулина необходимо максимально ограничить в своём рационе объём продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых быстрых углеводов, то есть имеющих высокий гликемический индекс: бананы, виноград, изюм, сахар, мед, выпечка и все изделия из белой муки, картофель, соки и сладкая газировка.

А продукты с наиболее низким ГИ — огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны из цельнозерновой пшеницы, молокопродукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые, ягоды и горький шоколад. Вообще не содержат углеводов мясо, рыба, морепродукты, яйца, твёрдые сыры.

«Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует её расщеплению. Если для жира в области бёдер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдёт: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», – объяснила эксперт.

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