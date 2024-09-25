Хирурги-офтальмологи спасли зрение пациенту, удалив кусочек проволоки

Хирурги-офтальмологи горбольницы №1 Новороссийска спасли глаз и зрение пациенту. Они провели сложнейшую операцию.

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Житель Новороссийска пренебрег техникой безопасности, работая циркулярной пилой. Он не надел защитные очки и кусочек проволоки отскочил ему прямо в глаз. В результате были повреждены роговица, радужная оболочка, хрусталик.

Пострадавшего сразу доставили в больницу и отправили на операционный стол. Мужчине удалили инородное тело из глаза, ушили рану роговицы, радужной оболочки. Травматическую катаракту удалили ультразвуковым бесшовным методом. Больному даже имплантировали искусственный хрусталик, и это позволило восстановить пациенту зрение. Об этом «Кубань Информ» сообщили в пресс-службе новороссийской горбольницы №1

На вторые сутки после операции зрение вернулось на 70%, а через неделю восстановилось полностью. Хотя сразу после травмы мужчина мог только лишь различать свет. Такого результата удалось достичь, благодаря высокому профессионализму медиков и высокотехнологичному оборудованию. которое есть в медучреждении.