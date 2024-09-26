Как выбрать ингалятор и когда его применять

Ингаляции назначаются для снятия хронических и острых воспалений органов дыхания. Но такой метод терапии может назначить только доктор, рассказала «Клопс» врач-педиатр Айгуль Алиева.

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Ингаляции идеально подходят для лечения верхних и нижних дыхательных путей. Они помогают при ларингитах, обструктивном бронхите и бронхиальной астме.

В небулайзер заливается лекарственный препарат, который преобразуется в аэрозоль. При вдохе мелкие частицы оседают в гортани и носоглотке, в трахее и бронхах, проникают в альвеолы. То есть сразу попадают глубоко в лёгкие.

«Препараты могут быть самыми разными, в тяжёлых случаях — даже антибиотики. Но назначать ингаляции может только врач», — пояснила педиатр.

Использовать небулайзер при остром ОРВИ смыла нет, обратила внимание доктор. Нередко кашель при этом состоянии вызван стеканием слизи по задней стенке горла, пояснила Алиева.

Ингаляторы бывают разными, как и аэрозоль, который они выделяют. Эффективность лечения зависит от размера частиц действующего вещества:

5-10 мкм — оседают в гортани и носоглотке;

2-5 мкм — в трахее и бронхах;

0,5-2 мкм — проникают в альвеолы.

Виды ингаляторов

Компрессорный небулайзер. Прибор может работать с любыми растворами, но производит много шума. Ингаляции делаются только в положении сидя. Размер аэрозольных частиц достигает от 2 до 7-10 мкм;

Меш-небулайзер. Очень компактный и работает бесшумно, что позволяет делать ингаляции даже во время сна ребёнка. Образуется аэрозоль с частицами диаметром 3-5 мкм;

Ультразвуковой небулайзер. В нём нельзя использовать антибиотики, гормоны, муколитики (препараты, разжижающие мокроту), так как действующие вещества разрушаются под действием ультразвука. Размер аэрозольных частиц составляет от 1 до 5 мкм, что позволяет препарату попасть более глубоко в дыхательные пути. По этой причине в нём нельзя использовать эфирные масла.

«Это может вызвать закупорку бронхов, развитие, так называемой масляной пневмонии, а также появление аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока», — предупредила врач Алиева.

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