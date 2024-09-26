Стало известно, отчего у человека проявляется седина. Все факторы перечислила трихолог, дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

«Седина - абсолютно генетический фактор. Сделать с ней что-то и как-то замедлить ее развитие нельзя. Понять, насколько рано вам грозит седина, несложно - достаточно посмотреть на маму и бабушку. Если они столкнулись с ранним поседением волос, то удивляться появившимся у себя седым волоскам, казалось бы, раньше времени не надо», - цитируют эксперта «Аргументы и факты».

Кроме того, указала Егорова, некоторые факторы могут ускорить развитие седины. На это может повлиять очень мощный и длительный стресс.

Ранее "Свободная Пресса" писала о чудо-свойствах свеклы. Однако, как указал врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева, есть ее нужно в умеренных количествах.