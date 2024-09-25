Названы риски возникновения цистита после секса

В группе риска находятся женщины, они воспринимают «супружеский долг как каторгу».

О таких патологиях «не принято говорить», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» завотделением урологии городской клинической больницы №52 Руслан Трушкин.

«Цистит — это отдельная тема. Качество жизни снижается. Цистит чаще всё-таки — это наши прекрасные барышни. Циститы разные. Бывают циститы в постменопаузе. И помимо терапии антибактериальными препаратами, необходима гормональная терапия, восстанавливать слой полисахаридный, слизистую. Бывают циститы, когда посидела на холодном. Такое бывает, если вовремя пропила препараты, в большинстве случаев без проблем проходит, без последствий. Бывают посткоитальные циститы, это 10-15%. Просто об этом не принято говорить. Помимо того, что это физические страдания, тут возникают даже проблемы в семье, после каждого коитуса у дамы цистит. Конечно, она как на каторгу идёт на исполнение супружеских обязанностей. Мы можем, конечно, поулыбаться на эту тему, а иногда и семьи разваливаются. Казалось бы, цистит и социальные проблемы общества».

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что состоящим в браке россиянам средства контрацепции не нужны. Стоит создавать пару с «правильным» человеком. Среди старшеклассников недопустимы беспорядочные половые связи. Такое мнение зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».