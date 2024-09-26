Кардиолог предупредил о нетипичных признаках инфаркта

Инфаркт миокарда может иметь нетипичные симптомы, из-за чего его легко перепутать с другими заболеваниями и тем самым потерять ценное для спасения жизни время. Об этом предупредил профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с KP.RU.

Первым неочевидным признаком инфаркта кардиолог назвал боль в животе, которую часто принимают за язву или желчнокаменную болезнь. Мамедов уточнил, что обычно сильный дискомфорт возникает в верхней части живота, он постепенно нарастает и сопровождается потливостью, одышкой, чувством страха и снижением артериального давления.

Также инфаркт может маскироваться под проблемы с органами дыхания, отметил врач. Он уточнил, что в этом случае пациент не испытывает явных болевых ощущений в области сердца, но у него появляются трудности с дыханием, сильный кашель и удушье. По словам кардиолога, в таком состоянии нередко повышается потоотделение и снижается давление.

Кроме того, сердечный приступ может провоцировать симптомы, которые обычно бывают при инсульте: сильная головная боль, мышечная слабость, иногда паралич, нарушения речи, слуха и зрения. Мамедов пояснил, что такие нетипичные симптомы возникают, если инфаркт вызывает нарушение кровотока в головном мозге.

Наконец, инфаркт, особенно небольшой, может протекать вообще без симптомов, предупредил специалист. По его словам, чаще такое встречается у пациентов с диабетом, так как из-за нейропатии у них повышен болевой порог. Чтобы не упустить время и быстро поставить правильный диагноз, Мамедов призвал регулярно проходить профилактические обследования и не игнорировать появляющиеся симптомы.

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