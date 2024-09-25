Инфекционист рассказала о «царстве вирусов»

О том, какие инфекции атакуют сибиряков и как правильно защищаться от вирусов, "РГ" рассказала Лариса Позднякова, главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 и главный инфекционист Новосибирской области.

Наступает сезон гриппа. Наверное, для вашей больницы это самая горячая пора?

Лариса Позднякова: Мы работаем в интенсивном режиме круглогодично. ОРВИ, пневмония и другие осложнения острых респираторных вирусных инфекций осенью и зимой - это, конечно, большой пласт пациентов. Но весной и летом, с приходом теплых дней, буквально с майских праздников, для нас начинается очень тяжелый период, который длится до поздней осени, пока не ляжет снег. Это рост заболеваемости клещевыми инфекциями - клещевым энцефалитом, боррелиозом, риккетсиозом, эрлихиозом.

Кроме того, у нас целое отделение оппортунистических инфекций, где проходят лечение пациенты с ВИЧ и другими присоединившимися инфекциями - цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барра, герпесом, туберкулезом.

Мы также лечим пациентов с редкими видами инфекций: зимой, например, многие люди, которые могут себе позволить выехать в тропические страны (а Новосибирск - крупный транспортный узел, сюда стекаются туристы со всей Сибири), привозят оттуда болезни. Прежде всего это лихорадка Денге, зимой мы получаем от 20 до 25 таких пациентов. Также встречается завезенная лихорадка Западного Нила, изредка - малярия, ее привозят из стран Африки, куда многие выезжают в том числе по работе. В общем, в нашей больнице мы имеем дело со всем спектром инфекций, я уже не говорю о кишечных, которых очень много.

Некоторые сибиряки уезжают на зиму в теплые страны - например, на Гоа. Что "привозят" оттуда?

Лариса Позднякова: К счастью, туристические места, гостиницы проходят обработку от инфекций, Гоа - это не глубинная Индия, и там не опасно. Однако у нас проходили лечение туристы, которые самостоятельно путешествовали по Индии и вернулись с брюшным тифом.

Штаммы ковида - насколько они опасны сейчас? В СМИ чего только не пишут.

Лариса Позднякова: Сегодня существует уже до тысячи разных подвидов этого вируса, которые встроились в респираторные инфекции и с ними распространяются. Совершенно ясно, что мы сегодня живем в царстве вирусов. Я работаю с инфекциями уже больше тридцати лет и с высоты своего опыта могу сказать, что люди болеют сейчас не так, как болели двадцать лет назад. Несмотря на беспрецедентные вложения в медицину, к сожалению, мы видим, что болезнь даже у казалось бы благополучных людей часто приобретает неклассические и даже фатальные формы, и врачи не всегда могут с ними справиться. Причина - люди разучились заботиться о своем здоровье, они не пользуются теми возможностями, которые сегодня есть у здравоохранения, и ведут себя безответственно.

Пациентов с так называемым "здоровым фоном" мы почти не видим. А любовь наших граждан к самолечению? А движение антиваксеров? Ведь это натуральная дремучесть! И мы, к сожалению, наблюдаем, что пожилые люди к нам часто поступают уже в состоянии сепсиса, хотя начиналось все с банальной пневмонии - но они не обращались к врачам.

С чего начать заботиться о своем здоровье?

Лариса Позднякова: Очень важна вакцинация. Особенно для лиц пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями. В поликлиниках есть очень хорошие пневмококковые вакцины, которые профилактируют развитие пневмоний при ОРЗ и гриппах. Для дачников и тех, кто любит прогулки по лесу - вакцинирование от клещевого энцефалита. Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа - вакцина в поликлиниках есть.

Цифра

318 тысяч новосибирцев поставили прививку от гриппа с августа 2024 года. Это почти на 50 тысяч больше, чем год назад.