Перечислены препараты, вызывающие проблемы со слухом

Существует ряд лекарственных препаратов, оказывающих негативное влияние на слух. Среди них аминогликозидные антибиотики, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты и салицилаты. Прием таких препаратов может усугублять проблемы со слухом, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.

«Аминогликозидные антибиотики – это, например, стрептомицин, гентамицин, неомицин, тобрамицин и амикацин. К петлевым диуретикам относятся фуросемид и этакриновая кислота. Цитостатики (противоопухолевые препараты) – цисплатин, а к салицилатам относится всем известный аспирин», – рассказала врач.

Ототоксическое действие перечисленных препаратов происходит из-за их возможного влияния на структуры внутреннего уха.

«Так, аминогликозидные антибиотики воздействуют непосредственно на волосковые клетки внутреннего уха, повреждая их и нарушая тем самым функцию. Цитостатики, в частности цисплатин, воздействуют в основном на наружные волосковые клетки. Петлевые диуретики оказывают негативное воздействие на сосудистую полоску – часть эпителия во внутреннем ухе, который отвечает за ионный баланс. Салицилаты при применении в высоких дозах могут нарушать проводимость мембран волосковых клеток», – объяснила доктор.

При этом, по ее словам, воздействие салицилатов и петлевых диуретиков обычно несет временные нарушения, а вот аминогликозиды и цитостатики способны давать необратимое нарушение слуха.