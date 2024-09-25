Мужское бесплодие: как понять, что шансов на отцовство нет

Мужское бесплодие — это проблема, которая встречается чаще, чем многие думают. Причиной половины случаев невозможности забеременеть в паре является именно мужской фактор. Это состояние, при котором мужчина не может зачать ребенка в течение года регулярной половой жизни без средств контрацепции. Об этой проблеме и как ее решить, нам рассказала врач-терапевт, преподаватель внутренних болезней Елена Пятенко.

Причины мужского бесплодия

Мужское бесплодие — патология, при которой сперматозоиды не могут оплодотворить яйцеклетку, из-за чего беременность не может наступить. Есть несколько причин возникновения проблемы, самыми распространенными являются:

Слабая подвижность сперматозоидов или их недостаточное количество — наиболее частая причина. Эксперт: «Обычно мужчина не замечает проблему, так как это состояние не вызывает боли или дискомфорта. Единственным признаком является отсутствие беременности в паре. Если это продолжается в течение года, следует обратиться к урологу или андрологу для диагностики».

Патологические состояния, связанные с поражением яичек — травмы, аномалии развития, инфекции, перенесенные операции.

Варикоцеле — расширение вен мошонки, нарушающее кровоснабжение яичка. Таким образом нарушается сперматогенез и снижается качество спермы.

Нарушение эякуляции — состояние, когда сперма во время оргазма не выходит наружу, а попадает в мочевой пузырь. Либо когда по тем или иным причинам мужчина и вовсе не может достичь оргазма.

Сексуально-психические нарушения — это может быть эректильная дисфункция, болезненный половой акт, анатомические аномалии, психологические проблемы и проблемы в отношениях с партнершей.

Диагностика бесплодия

Первым шагом в обследовании является спермограмма — анализ, который оценивает количество, подвижность и форму сперматозоидов. Также наш эксперт советует сделать:

Анализы для выявления гормональных нарушений.

УЗИ мошонки для обнаружения расширения вен (варикоцеле).

Генетические тесты для исключения генетических проблем.

Можно ли вылечить бесплодие?

В зависимости от причины, бесплодие может лечиться.

Эксперт: «Например, при гормональных сбоях врач назначит гормональную терапию, а при варикоцеле — хирургическую операцию».

В случаях, когда лечение не помогает, существуют вспомогательные репродуктивные технологии:

Искусственная инсеминация — введение спермы в матку женщины.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — сперматозоиды оплодотворяют яйцеклетку в лабораторных условиях.

Что делать при подтвержденном диагнозе?

Процесс лечения может быть тяжелым, поэтому важно поддерживать друг друга. Наш эксперт советует по возможности обратиться за помощью к психологу. Также надо не забывать посещать уролога-андролога, который занимается проблемами мужского здоровья, включая диагностику и лечение бесплодия. Кроме того, необходимо отказаться от вредных привычек, включить в рацион сбалансированное питание и физическую активность.

Что делать женщине?

Даже если причина бесплодия — мужская, женщине также стоит пройти обследование.