Онколог объяснил, почему люди болеют несколькими видами рака одновременно

Рак – коварное заболевание. Бывает, что болезнь атакует человека с разных сторон, когда злокачественные опухоли развиваются в организме поочередно или даже одновременно.

Два, три, четыре совершенно разных рака появляются словно ниоткуда. Почему такое происходит и как лечится множественный рак, эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказал член-корреспондента РАН, профессора, заведующего отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.

Первично-множественный рак – это ситуация, когда у одного пациента образуется несколько разных злокачественных опухолей. Речь идет не о метастазах первичной опухоли и не о рецидиве, а о совершенно независимых друг от друга видах злокачественных новообразований.

К примеру, как рассказывают в НМИЦ онкологии им. Петрова, 49-летний мужчина в 2018 году прошел успешное лечение от хондросаркомы (опухоли кости) в ноге. А спустя четыре года была обнаружена опухоль прямой кишки. Биопсия показала, что это две разные опухоли, не связанные друг с другом. Еще один случай из практики – у пациентки в течение 30 лет развились 4 независимых очага злокачественного роста — сначала рак левой молочной железы, затем рак правой молочной железы, потом по опухоли в каждом легком.

Судя по статистике, за последние годы количество таких злокачественных новообразований растет. В 2023 году в России впервые выявлено 77 433 первично-множественных опухолей, в 2020 году – 52 740 случаев.

Но по словам Евгения Имянитова, структура заболеваемости принципиально не изменилась. Просто диагностика стала намного лучше. То, что раньше вообще не замечали или расценивали, как единый процесс, сейчас за счет сверхточной аппаратуры стали выявлять в большем количестве.

«Множественный рак скорее редкое явление для онкологов, - говорит профессор Евгений Имянитов. - Хотя такие случаи встречаются в медицинской практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более», - объясняет Евгений Наумович.

Как говорит эксперт, у пациентов болезнь возникает и протекает по-разному. Это очень индивидуальный процесс. Здесь нет единого сценария. Как нет зависимости ни от пола, ни от возраста человека. Ученые уже нашли ответ на вопрос, почему возникает первично множественный рак.