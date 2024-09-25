Спад заболеваемости штаммом коронавируса XEС наступит к Новому году

Новый штамм коронавируса XEС протекает более активно, поэтому уже к Новому году наступит снижение заболеваемости. Об этом в беседе с НСН рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

В России зарегистрировали два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC (рекомбинанта двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.) — в Ростовской области и в Уфе, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. Роспотребнадзор ранее отмечал, что XEC быстро распространяется и проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона. Тимаков отметил, что новый подвид FLiRTа более быстрый и уже скоро россиян ждет вторая волна.

«XEС оказался более заразный. Надо не забывать, что выявление случаев коронавируса у нас с опозданием где-то на полтора-два месяца, так как уходит время на логистику и исследования. То есть уже месяц где-то у нас бушует XEС. Он чуть-чуть видоизменился по клинической картине: почти сразу появляется насморк и температура, но протекает, к счастью, без серьезных осложнений за исключением лиц, которые в группе риска. Это лица со сниженным иммунитетом, пожилые и дети. Среди них есть и госпитализация, и летальные сходы. Новый штамм в ближайшее время будет поднимать голову второй волной. Он более активный, быстрее заражает, быстрее протекает и быстрее заканчивается. Поэтому к Новому году мы увидим с вами снижение заболеваемости. При этом надо не забывать, что поднимут голову и другие вирусы, которые могут одновременно протекать с FLiRTом. XEС очень хитро обходит наши иммунные барьеры, и лица, которые болели в июле-августе, скорее всего, тем самым "флиртом", сейчас подвержены повторному заболеванию», - рассказал он.

Говоря о вакцинации, Тимаков заявил, что в массовой нет необходимости, однако людям в группе риска необходимо привиться.

«Не вижу смысла в массовой вакцинации. За исключением прививки от гриппа. Если говорить про индивидуальную защиту для пациентов с имунодефицитными состояниями, с хроническими заболеваниями, то там целесообразность вакцинации определяет только лечащий врач. Против ХЕС в начале заболевания можно использовать препараты, регламентированные Минздравом, но это лечение должно быть начато в первые два дня от начала заболевания, так как клинические симптомы возникают быстрее. Все равно мы с вами все в той или иной форме переболеем. А вот степень выраженности болезни будет зависеть от того, как вовремя мы начали лечение», - подытожил он.

Ранее вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в беседе с НСН, что с наступлением осени число случаев заражения COVID-19 увеличивается, поскольку коронавирус уже стал сезонным заболеванием.