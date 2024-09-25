Врач объяснила, почему не стоит злоупотреблять каплями для носа

Если злоупотреблять каплями для носа, можно заработать зависимость от них, рассказала в беседе с LIFE.ru оториноларинголог, фониатр Дарья Харина. По ее словам, также при длительном использовании может повышаться давление.

Сосудосуживающие капли могут вызывать привыкание, и у них много побочных эффектов. При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление, — объяснила медик.

Оториноларинголог отметила, что капли можно использовать только по назначению специалиста и не дольше трех — пяти дней. Также нельзя пшикать ими в нос чаще двух-трех раз в день.

Чтобы снять заложенность носа без капель, можно использовать ментоловые пастилки, морскую воду в гипертоническом растворе, физические нагрузки и горячие ванны, добавила Харина.

Ранее хирург Наталья Кобелевская сообщила, что тахикардия может развиться из-за использования сосудосуживающих капель для носа. Она подчеркнула, что при применении капель пульс увеличивается до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя. По словам медика, тахикардия может появляться по многим причинам: из-за гормонального сбоя, сердечных патологий, приема лекарств, в том числе капель для носа.