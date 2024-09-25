Проблема нехватки лекарств названа острой в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Ирина Филатова рассказала, что 23 сентября состоялись большие парламентские слушания, посвящённые лекарственной безопасности в Российской Федерации.

Депутат отметила, что одной из нерешенных проблем является достижение лекарственного суверенитета в сфере производства фармпрепаратов — то есть, ухода от импорта.

«К сожалению, схема государственных расходов на закупку показывает нерешённость этой задачи. За последние три года острая ситуация сложилась на рынке препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сегодня 73% госбюджета уходит на закупку иностранных лекарственных препаратов, при этом объем их в упаковках сократился с 31% до 21%. То есть, мы продолжаем тратить существенную часть госбюджета на покупку импортных препаратов. При этом учитывая, что производители (как правило) находятся в недружественных странах, мы фактически продолжаем финансировать их экономику. К тому же в любой момент можно ожидать прекращения поставок (и такие прецеденты уже есть)», - сообщила депутат.

Ирина Филатова призвала учитывать опыт СССР и Китая и первым этапом на этом пути, безусловно, должно быть прогнозирование: необходимо создать отдельный государственный орган, который будет иметь достаточные кадровые ресурсы и финансирование.

«Также хочу отметить, что формирование внутреннего лекарственного рынка предполагает выстраивание всей цепочки в целях обеспечения населения лекарственными препаратами. Речь идёт о прогнозировании, планировании, и заканчивая госзаказом на разработку инновационных лекарственных препаратов и их производство. Только в этом случае будет обеспечен национальный лекарственный суверенитет и сделан значительный вклад в решение проблемы вымирания населения. Благодаря этому, мы сможем оперативно реагировать на возникающие проблемы. И, кроме того, у нас появится возможность выхода на импортные рынки с нашими лекарственными препаратами», - цитирует депутата сайт КПРФ.

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