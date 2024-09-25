В России выявлены два случая COVID-19, вызванные вариантом XEC

Первые два случая заболевания ковидом, вызванных новым вариантом коронавируса XEC, выявлены в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Распространение нового штамма прокомментировал доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Пироговского Университета Иван Коновалов.

XEC - это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT Омикрона - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы всех типов заболевания схожи, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

"XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15% и 8% секвенированных образцов соответственно", - уточнили в ведомстве. "Особенность любых респираторных инфекций - они "поднимают голову" в процессе активных контактов больших групп людей. Это как раз происходит в начале осени, когда восстанавливаются учебные, рабочие коллективы - именно с этим связан, как правило, подъем заболеваемости в сентябре-октябре. COVID-19, конечно, не исключение", - отметил Иван Коновалов.

Большинство симптомов прежнее - лихорадка, слабость, мышечные боли, насморк, кашель.

"При наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья болезнь может сопровождаться осложнениями, прежде всего со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - подчеркивает Коновалов.

Распространение нового подварианта коронавируса эксперт назвал "ожидаемо закономерным", он по-прежнему остается в разряде типичной острой респираторной вирусной инфекции.

"Опасность заболевания определяется больше не особенностями вируса, а наличествующими отклонениями в состоянии здоровья, включая хронические заболевания, такие как гипертония, диабет, астма, ХОБЛ, кардиомиопатия, ожирение, - у таких пациентов ковид по-прежнему может протекать тяжело", - подчеркнул доктор Коновалов.

В Роспотребнадзоре еще раз напомнили о барьерных средствах профилактики: нужно использовать средства индивидуальной защиты (маски), регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения. Важно оставаться дома и обратиться к врачу в случае недомогания, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.