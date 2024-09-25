Терапевт назвала главные признаки сотрясения мозга

Сотрясение головного мозга характеризуется рядом симптомов, которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Ярким признаком является обморок, но зачастую пациент остается в сознании. При этом он страдает от потери памяти, спутанности сознания, тошноты, рвоты и двоения в глазах.

Пациент может испытывать головную боль, спутанность сознания, может произойти кратковременная потеря памяти, зрительные нарушения в виде двоения в глазах или светобоязни. Достаточно часто возникает тошнота и рвота, может появится головокружение или нарушение координации, — отметила она.

Ранее врач назвал первые симптомы рака щитовидной железы. Эндокринный хирург Никита Соловьев заявил, что одним из признаков заболевания может быть уплотнение или узел чуть ниже кадыка.

Также врачи ростовского онкоцентра перечислили признаки рака головы и шеи. Специалисты выделили среди них незаживающие во рту язвы, а также боль в горле. Другим признаком заболевания может быть постоянное слезотечение. При онемении языка или участка полости рта рекомендуется обратиться в медучреждение. Посетить больницу медики рекомендуют при условии, что один из названых симптомов беспокоит более трех недель.